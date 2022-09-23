Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı'dan Yusuf Demir açıklaması!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir hakkında açıklamalarda bulundu. Kazancı, "Yusuf Demir ile ilgilendik. Yabancı sayıldığı için vazgeçtik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 13:13
Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı'dan Yusuf Demir açıklaması!
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Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer Yusuf Demir için sarı-kırmızılılar, Türk statüsünde oynaması için çalışma başlatırken, Beşiktaş cephesinden açıklama geldi.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, düzenlediği basın toplantısının bitiminde, Yusuf Demir hakkında gelen bir soruya yanıt verdi.

"YABANCI SAYILDIĞI İÇİN VAZGEÇTİK"

Siyah-beyazlı yönetici, "Yusuf Demir ile ilgilendik. Yabancı sayıldığı için vazgeçtik" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kısa bir süre önce "Yusuf Demir bizim evladımız, bizim vatandaşımız. Türk futboluna, Türk Milli Takımı'na kazandırmak için de elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Başladık zaten, yapıyoruz" şeklinde konuştu.


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