Tomislav Mijatovic: 'Ders çıkarmalıyız'

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, Fenerbahçe Beko mağlubiyetini değerlendirdi.

Tomislav Mijatovic: 'Ders çıkarmalıyız'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 00:03

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası konuştu.

Mijatovic, bu yenilgiden dersler çıkarmaları ve aynı hataları tekrar yapmamaları gerektiğini belirtti.

Karşılaşmada iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Hırvat çalıştırıcı, "Maçın sonucu istediğimiz gibi olmadı. Çok iyi bir karakter ortaya koyduk. En iyi günümüzde değildik. Şut performansımız iyi değildi. Son 2 dakikaya kadar maç iki tarafa da gidebilirdi. Galibiyet şansımız vardı. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Aynı hataları tekrarlamamalıyız. Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler: #Tomislav Mijatovic #anadolu efes #fenerbahçe beko

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