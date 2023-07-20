Tonio Teklic'te işlem tamam
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Hırvatistan Ligi'nde Varazdin forması giyen Tonio Teklic'i kadrosuna kattığı öğrenildi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bjelica, “2-3 pozisyona daha transfer yapmak istiyoruz. Şu an görüşme halinde olduğumuz birkaç Hırvat oyuncu var, fakat görüşmelere daha yeni başladık ve anlaşmamız zaman alabilir” dedi.
Nenad Bjelica
Hırvat çalıştırıcı, kulübün ekonomik yapısıyla ilgili “Para başarının garantisi değildir. Bütçeyi 30 milyon Avro civarında tutarak şampiyon olabilirsiniz. Biz her koşulda rekabetçi bir takım olacağız” diye konuştu.
Bjelica, yeni transferleri Orsic için, “Orsic Türkiye’nin en büyük dört kulübünden birine katıldığını biliyor. Burada mali imkânlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın harcadığı rakamlara oranla daha kısıtlı. Bu yüzden her maçta her şeyini verecek ve tanıdığım oyuncuları transfer etmeyi tercih ediyorum” dedi.
Tonio Teklic
TEKLIC’TE İŞLEM TAMAM
Trabzonspor, Varazdin forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Tonio Teklic’i kadrosuna katıyor. Hırvat futbolcunun transferinin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.
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