Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan transfer açıklaması

Yayınlanma: 19.07.2023 - 15:45

Güncelleme: 19.07.2023 - 15:45

Slovenya'daki hazırlıkların ilk bölümünü tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Hırvat basınından Vecernji List gazetesine açıklamalarda bulundu.

Başarı için reçeteyi veren 51 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Trabzonspor, 1 yıl önce oyuncu maaşlarına 28 milyon Euro bütçe ayırarak şampiyon oldu. Geçen yaz çok fazla yatırım yapılarak bütçe 42 milyona ulaştı. Para başarının garantisi değildir. Bütçe 30 milyon Euro civarında olmalı ve bununla birinciliğe ulaşabilirsiniz."

Nenad Bjelica

"UMARIM BİR HIRVAT DAHA GELİR"



"İlk günden itibaren Orsic ile iletişimdeydim. Türkiye'nin en büyük dört kulübünden birine katıldığını biliyor. Her şeyini verecek tanıdığım oyuncuları seçiyorum."

"Benkovic bizim takviyemiz ve önemli bir oyuncu. Kariyeri boyunca ciddi seviyeler gördü. Hırvatistan'dan çok oyuncu yazılıyor ama bazıları imkânsız. Umarım bir Hırvat daha gelir. İki veya üç pozisyonda daha transfere ihtiyacımız var."

"HAMSIK'İN 1 YIL DAHA OYNAMASINI İSTEMİŞTİK"

"Hamsik'in 1 yıl daha oynamasını istedik, olmadı."

"Trabzon'daki insanların futbola bağlılığı hayatlarının üstünde. Bu sevgiyi hissediyoruz. Ne teknik adamlığımda ne de futbolculuğumda böyle bir takımda çalışmadım."

"TRABZON'DAKİ TUTKU DAHA GÜÇLÜ"

"Şehirdeki tutku Hajduk, Marsilya ve Napoli'ye benziyor. Trabzon'da hatta daha güçlü."