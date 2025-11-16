Cumhuriyet Gazetesi Logo
Toprak Razgatlıoğlu'nun ilk resmi MotoGP testi heyecanı!

Toprak Razgatlıoğlu'nun ilk resmi MotoGP testi heyecanı!

16.11.2025 16:48:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Toprak Razgatlıoğlu'nun ilk resmi MotoGP testi heyecanı!

Üçüncü kez Dünya Superbike şampiyonluğunu (WSBK) ilan eden Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP Dünya Şampiyonası testine çıkacak.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP Dünya Şampiyonası testine 18 Kasım Salı günü çıkacak.

Bu sezon üçüncü Dünya Superbike şampiyonluğunu ilan eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleştirilecek MotoGP testinde Yamaha motoruyla piste çıkacak.

İLK TÜRK SPORCU OLACAK

Aragon'da 10 Kasım'da yapılan hazırlık testine de katılan milli sporcu, en hızlı turu atan Honda test sürücüsü Aleix Espargaro'nun sadece 0.5 saniye gerisinde kalmıştı.

WSBK kariyerini zirvede noktalayan Toprak, 2026 sezonunda Yamaha takımıyla MotoGP'de yarışacak ilk Türk sporcu olacak.

İlgili Konular: #Toprak Razgatlıoğlu #motogp #antrenman

İlgili Haberler

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu üçüncü kez Dünya Superbike şampiyonu oldu
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu üçüncü kez Dünya Superbike şampiyonu oldu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 2025 sezonunda Jerez Pisti’ndeki ikinci gün yarışını 3. sırada tamamlayarak üçüncü kez dünya şampiyonu oldu. 2026’da MotoGP’ye geçmeden önce WSBK kariyerini zirvede tamamlayan milli sporcu, Türk motor sporları tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Toprak Razgatlıoğlu, memleketinde coşkuyla karşılandı
Toprak Razgatlıoğlu, memleketinde coşkuyla karşılandı Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) sezonu zirvede tamamlayarak kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, memleketi Alanya’da coşkuyla karşılandı. Alanya halkı ve motosiklet tutkunları, milli sporcuyu görkemli bir konvoyla karşıladı.
Toprak Razgatlıoğlu: 'WSBK’da tarih yazdık, şimdi sıra MotoGP’de'
Toprak Razgatlıoğlu: 'WSBK’da tarih yazdık, şimdi sıra MotoGP’de' Dünya Superbike Şampiyonası’nda kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2012’de “Red Bull Kanatlarımın Altında” projesiyle keşfedilen Razgatlıoğlu, Red Bull ile 10 yılı aşan yolculuğunda üç kez Dünya Superbike Şampiyonu unvanına sahip ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.