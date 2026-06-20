Cumhuriyet Gazetesi Logo
Toprak Razgatlıoğlu Çekya'daki sprint yarışında 11. oldu

Toprak Razgatlıoğlu Çekya'daki sprint yarışında 11. oldu

20.06.2026 17:58:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Toprak Razgatlıoğlu Çekya'daki sprint yarışında 11. oldu

Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da koşulan MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağının sprint yarışında damalı bayrağı 11. geçen isim oldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da gerçekleştirilen MotoGP Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu ayağının sprint yarışında 11. oldu.

Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapılan yarışın sprint turunda, 18:55.527'lik derece elde eden Ducati Lenovo Team takımının İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia birinci sırayı aldı.

ANA YARIŞ PAZAR GÜNÜ

Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 11. sırada bitirdi.

MotoGP'nin Çekya ayağında ana yarış pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

İlgili Konular: #Toprak Razgatlıoğlu #motogp #Çekya

İlgili Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin Macaristan etabını 11. sırada tamamladı
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin Macaristan etabını 11. sırada tamamladı Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha) MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı Macaristan Grand Prix'sini 11. sırada tamamladı. Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, ise yarışı birinci sırada bitirdi.
MotoGP'nin İtalya etabında kazanan Marco Bezzecchi!
MotoGP'nin İtalya etabında kazanan Marco Bezzecchi! Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da koşulan 7. etabında damalı bayrağı ilk gören isim oldu.
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'deki ilk puanını aldı!
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'deki ilk puanını aldı! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ABD'de koşulan MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışında 15. oldu ve organizasyondaki ilk puanını aldı.