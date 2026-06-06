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Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışında 13. oldu

Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışında 13. oldu

6.06.2026 18:23:00
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Cumhuriyet Spor
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Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışında 13. oldu

MotoGP'nin Macaristan'daki sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu, 13. oldu.

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. etabındaki Macaristan Grand Prix sprint yarışında 13. oldu.

Başkent Budapeşt'teki 4 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde 26 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sprint turunda, 21:22.04'lük derece elde eden Ducati Lenovo takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez birinci sırayı aldı.

Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 13. sırada bitirdi.

MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Milli sporcu, bugün gerçekleştirilen sıralama turunu ise 18. sırada tamamladı.

Macaristan Grand Prix'si pazar günü TSİ 15.00'te koşulacak.

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