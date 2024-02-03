Toprak ve Ayhancan’dan Erzincan Karanlık Kanyon’da sıra dışı performans

Yayınlanma: 03.02.2024 - 16:33

Güncelleme: 03.02.2024 - 16:33

Milli motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu ve motor sporları dünyasının en prestijli yarış serilerinden DTM’de yarışan Ayhancan Güven, Erzincan’ın Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon’da bir araya geldi. Dünyanın en derin ikinci kanyonu olan ve motor sporları camiasının en tehlikeli yollar arasında gösterdiği Karanlık Kanyon’da, Erzincan Valiliği’nin desteğiyle birbirilerine meydan okuyan yetenekli sporcular zor şartlar altında hünerlerini sergiledi.

2021 yılında Türkiye’ye Dünya Superbike Şampiyonluğunu getiren Toprak Razgatlıoğlu, keskin virajlarla dolu yolda motosikletiyle ilerlerken, dünyanın en üst düzey sürücülerinin sahibi olduğu Platinum lisansını bu sene almayı başaran Ayhancan Güven, kariyerinde ilk kez kullandığı ve Castrol’ün 100 yılı aşkın süredir motor sporlarındaki tecrübesi ile geliştirdiği performans odaklı ürünlerinin kullanıldığı Skoda Fabia Rally2 aracıyla nefes kesici bir mücadele sergiledi. İlk kez, alışmış oldukları asfalt zeminin dışında mücadele eden ikili, birbirlerini de zorlayarak sınırlarının ötesine geçti.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu deneyimiyle ilgili "Kanyonda motosiklet sürmek pistte sürmekten çok farklı. Motosikletim durmak için çok ağırdı ve sürüşü kolay bir arazi değildi ancak benim için heyecan verici bir deneyimdi." dedi. Bu yıl tekrar DTM’de boy göstermeye hazırlanan Ayhancan Güven ise "Kanyon boyunca pek çok engel vardı ve tünellerden geçmek oldukça zordu ama gayet iyi geçtik. Bu aracı ilk kez kullanıyordum ve direksiyon seti normalde kullandığımdan tamamen farklıydı. Zorlu bir deneyimdi ancak çok eğlendim" sözleriyle duygularını ifade etti.

UNESCO tarafından 2021 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenen Karanlık Kanyon, yaklaşık 25 kilometre uzunluğu, 1 kilometreyi geçen derinliği, 10-15 metrelere kadar daralan tabanı ve yüksek eğimiyle dünyanın en ilginç ve zorlu parkurları arasında yer alıyor.

“Motor sporları tutkunlarının gerçek deneyim yeri” olarak kabul edilen Karanlık Kanyon’da, Toprak Razgatlıoğlu ve Ayhancan Güven ikilisinin heyecan ve keyif dolu performansı, Red Bull Motorsports YouTube kanalından izlenebiliyor.

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ RED BULL TV’DE

Yaklaşık 11 km olan Kanyon, dünyanın en zorlu yollarından birine sahip. Genişliği kimi bölgelerde 3 metreye kadar düşen kanyon, 38 tünelden oluşuyor ve çekim yapmak için oldukça dar ve zorlu bir alan. Yaklaşık 85 kişiyle gerçekleştirilen çekimler boyunca, sporcular ve set ekibinin yaşadığı zorlukları anlatan “Yapım” videosu, 12 Şubat’ta Red Bull TV’de yayında olacak.