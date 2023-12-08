Dünyanın en büyük üniversiteler arası VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch rekorlarla sona erdi
Dünyanın en büyük üniversiteler arası VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch, İstanbul’da gerçekleşen Dünya Finali ile tamamlandı. Endonezya’yı temsil eden Team Garuda’nın şampiyon olduğu organizasyonda bu yıl 34 ülkeden 20 bini aşkın öğrenciyle katılım rekoru kırıldı.
Dünyanın her bölgesinden espor severlerin yoğun ilgiyle takip ettiği Red Bull Campus Clutch, İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleşen Dünya Finali’yle tamamlandı. Etkinlik kapsamında aralarında yarışmacılar, influencerlar ve medya mensuplarının da bulunduğu 300’e yakın oyun sever günler öncesinden İstanbul’a geldi. 165 öğrencinin yarıştığı Dünya Finali’nin kazananı ise Endonezya ekibi Team Garuda oldu.
Bu yıl 3.’sü düzenlenen ve Intel NUC, Agon by AOC, KFC ve Backforce partnerliğinde gerçekleşen Red Bull Campus Clutch’a rekor katılım gerçekleşti. 20 bini aşkın katılımcıyla rekor kırılan organizasyon, toplamda 1.3 milyon izlenmeyle de kendi rekorunu kırdı.
Oyun dünyasının iki popüler ismi Alfajer ve Tarik, Red Bull Campus Clutch Dünya Finali'nde ilk kez Türkiye’deki oyun severlerle bir araya geldi. Dev final öncesi Red Bull takımı FUT Esports VALORANT takımının, Red Bull oyuncusu Ferit “wtcN” Karakaya, Tarik Çelik, oyun dünyasının tanıdık simaları Çiğdem “cigdemT” Türk, CombatRy ve dünyanın en iyi VALORANT takımlarından biri olan Fnatic’te oynayan Türk oyuncu Alfajer’in de aralarında bulunduğu Espor dünyasının sevilen isimleri ile yaptığı gösteri maçı etkinliğe damga vurdu.
Red Bull Campus Clutch Dünya Finali’nin izleme partisi, Volkswagen Arena’da Türkiye’de oyun dünyasının tanınan isimlerinden 2xCIV, CombatRy, Red Bull oyuncusu Ferit “wtcN” Karakaya ve dünyanın en fazla izlenen Türk asıllı ABD’li VALORANT yayıncısı Tarik Çelik tarafından gerçekleştirildi. Başarılı yayıncı Tarik Çelik, etkinlikte Red Bull’un en yeni oyuncusu olduğunu duyurdu.
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