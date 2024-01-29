Red Bull Cliff Diving World Series'te tarihi zafer: 4 yıllık hakimiyet sona erdi!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 15:17

Güncelleme: 29.01.2024 - 15:17

Benzersiz lokasyonlarda gerçekleştirilen atlayışlarla nefesleri kesen Red Bull Cliff Diving World Series tamamlandı. Organizasyonda altı etabın sonunda kazananlar belli oldu. Erkeklerde Rumen Constantin Popovici şampiyon oldu. Kadınlarda ise beş etap boyunca liderliğini koruyan Red Bull sporcusu Rhiannan Iffland şampiyonluk kupasını kaldıran isim oldu.

“ALDIĞIM SONUÇLA GURUR DUYUYORUM”

Red Bull Cliff Diving 2023’ün final etabı, 20 haftalık bir aranın ardından Yeni Zelanda Waitemata Limanı'nda düzenlendi. 55 binden fazla seyirci eşliğinde gerçekleşen etkinlikte kadınlar kategorisinin kazananı en yakın rakibinden 130 puan önde olan Red Bull sporcusu Rhiannan Iffland oldu.

Kariyerinin 35. galibiyeti, üst üste yedinci King Kahekili kupasını kazanan Iflland duygularını, “Şu anda oldukça duygusal hissediyorum. Ara verdiğimiz için yarışmaya zor bir giriş yaptık. ‘Acaba benim istediğim olacak mı? Baskıya dayanabilecek miyim?’ diye çok endişelendim ama her şeye rağmen çalışmaya devam ettim ve kesinlikle karşılığını aldım, bu yüzden aldığım sonuçla çok ama çok gurur duyuyorum” sözleriyle ifade etti.

HUNT'IN DÖRT YILLIK HAKİMİYETİ SONA VERDİ

Erkekler kategorisinin kazananı Popovici, 27 metrelik platformda hayalini nihayet gerçekleştirerek Gary Hunt'ın bu branştaki dört yıllık hakimiyetine son verdi. Sezon finaline yavaş bir başlangıç yapan 35 yaşındaki sporcu, rakipleri bocalarken formunu buldu ve Rumen rakibi Catalin Preda'yı geçerek iki puan farkla zafere ulaştı ve ilk Kral Kahekili kupasını aldı.

Rumen sporcu başarısıyla ilgili, “Şampiyonluk harika bir unvan ve bununla gurur duyuyorum. Bu lokasyon, sezonun en zorlu duraklarından biriydi. Buraya bir sakatlıkla geldiğim için neler yapabileceğimi bilmiyordum. Ama kendime savaşmalıyım dedim ve öyle yaptım. Bu kupa her gün gösterdiğim sıkı çalışmanın takdiri” dedi.

Dünyanın en iyi uçurum atlayışçılarının Red Bull Cliff Diving World Series 2024’te bir kez daha 27 metreye varan nefes kesici yüksekliklerden ve saatte 85 km'yi aşan hızlardan, konsantrasyonları, becerileri ve fiziksel kontrolleri dışında hiçbir koruma olmadan atlayacak.