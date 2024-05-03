Torino - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bologna, İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında deplasmanda Torino ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Thiago Motta yönetimindeki Bologna, deplasmanda Ivan Juric'in ekibi Torino ile karşı karşıya gelecek.
TORİNO - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
TORİNO - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Torino, ligde oynadığı son maçta Inter deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Bologna ise kendi sahasında ağırladığı Udinese ile 1-1 berabere kalmıştı.
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