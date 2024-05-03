Torino - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bologna, İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında deplasmanda Torino ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:09
Torino - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Thiago Motta yönetimindeki Bologna, deplasmanda Ivan Juric'in ekibi Torino ile karşı karşıya gelecek.

TORİNO - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

TORİNO - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Torino, ligde oynadığı son maçta Inter deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Bologna ise kendi sahasında ağırladığı Udinese ile 1-1 berabere kalmıştı. 


torino haberleri bologna haberleri serie a haberleri

İlgili Haberler

Bologna, Şampiyonlar Ligi'ne çok yakın

Bologna, Şampiyonlar Ligi'ne çok yakın
Bologna, Salernitana karşısında hata yapmadı

Bologna, Salernitana karşısında hata yapmadı
Bologna'dan transfer olmuştu: Arsenal'dan Takehiro Tomiyasu kararı!

Bologna'dan transfer olmuştu: Arsenal'dan Takehiro Tomiyasu kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünya'nın ikizi bulundu! Bulutlar, göller ve mevsimler var...

Dünya'nın ikizi bulundu! Bulutlar, göller ve mevsimler var...
Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!

Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!
Volkanik cürufta yetişti: İlk kez hasat edildi

Volkanik cürufta yetişti: İlk kez hasat edildi
İzzet Yıldızhan’ın sürpriz paylaşımı: 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi

İzzet Yıldızhan’ın sürpriz paylaşımı: 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi
Rusya Ukrayna ordusundan ele geçirdiği NATO silahlarını Moskova’da sergiliyor

Rusya Ukrayna ordusundan ele geçirdiği NATO silahlarını Moskova’da sergiliyor
Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF’den imza sayısına jet yanıt!

Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF’den imza sayısına jet yanıt!
Süper Lig'in yeni takımı Göztepe'den sürpriz transfer hamlesi!

Süper Lig'in yeni takımı Göztepe'den sürpriz transfer hamlesi!
SOL Parti’den ‘1 Mayıs’ tepkisi: Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler…

SOL Parti’den ‘1 Mayıs’ tepkisi: Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler…