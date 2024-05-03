Torino - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:09

Güncelleme: 03.05.2024 - 11:09

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Thiago Motta yönetimindeki Bologna, deplasmanda Ivan Juric'in ekibi Torino ile karşı karşıya gelecek.

TORİNO - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

TORİNO - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Torino, ligde oynadığı son maçta Inter deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Bologna ise kendi sahasında ağırladığı Udinese ile 1-1 berabere kalmıştı.