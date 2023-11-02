Torino - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Torino, İtalya Kupası 2. turunda kendi sahasında Frosinone'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İtalya'da kupa heyecanı yaşanıyor.
Ivan Juric yönetimindeki Torino, kendi sahasında Eusebio Luca Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.
TORİNO - FROSİNONE MAÇI SAAT KAÇTA?
Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
TORİNO - FROSİNONE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Francesco Fourneau'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Torino, kupanın bir önceki turunda kendi sahasında ağırladığı Feralpisalo'yu 2-1 mağlup etmişti.
Frosinone ise kendi sahasında konuk ettiği Pisa'yı 1-0'lık skorla elemişti.
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