Torino - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:16

Güncelleme: 02.11.2023 - 11:16

İtalya'da kupa heyecanı yaşanıyor.

Ivan Juric yönetimindeki Torino, kendi sahasında Eusebio Luca Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.

TORİNO - FROSİNONE MAÇI SAAT KAÇTA?

Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

TORİNO - FROSİNONE MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Francesco Fourneau'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Torino, kupanın bir önceki turunda kendi sahasında ağırladığı Feralpisalo'yu 2-1 mağlup etmişti.

Frosinone ise kendi sahasında konuk ettiği Pisa'yı 1-0'lık skorla elemişti.