Torino, Galatasaraylı Victor Nelsson için geliyor!

08 Haziran 2022 Çarşamba, 15:55

Torino, Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için teklif yapma kararı aldı.

TuttoSport'ta yer alan habere göre, Torino kulübü, Victor Nelsson için 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli önerme kararı aldı. Önümüzdeki hafta Beşiktaş ile Rıdvan Yılmaz için görüşecek olan Torino, Galatasaray ile de Danimarkalı stoper için masaya oturacak.

Victor Nelsson'u Danimarka'nın Fransa ve Avusturya maçlarında yerinde takip eden Torino, genç oyuncunun performansından etkilendi. Nelsson'un savunmadaki liderliği, hava toplarındaki gücü, hızı ve pas özelliklerinin öne çıktığı raporda önemli yer tuttu.

GELECEĞE YATIRIM

Torino, İtalya'da yılın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Bremer'i 30 milyon Euro bonservisle Inter'e satmaya hazırlanırken, bu bütçeyle hem oyuncusunun yerini dolduracak hem de kar elde edecek.

Torino'nun Victor Nelsson'u da gelecekte astronomik bir bedelle satmayı amaçladığı vurgulandı.

25 MİLYON EURO'YA SERBEST

Nordsjaelland altyapısından yetişen Victor Nelsson, 2019 yazında 3.6 milyon Euro bedelle Kopenhag'a transfer oldu. Galatasaray ise 2021 yazında 7 milyon Euro ödeyerek Nelsson'u transfer etti. Galatasaray formasını 44 kez terleten 23 yaşındaki Nelsson'un sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.