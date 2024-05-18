Torino - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya Serie A'nın 37. hafta karşılaşmasında deplasmanda Torino ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Ivan Juric'in ekibi Torino ile karşı karşıya gelecek.
TORİNO - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Grande Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
TORİNO - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Ermanno Feliciani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Torino, ligde oynadığı son maçta Hellas Verona deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Milan ise sahasında karşılaştığı Cagliari'yi 5-1 mağlup etmişti.
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