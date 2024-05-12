Milan evinde şov yaptı: Dört maçlık seriyi bitirdi!

Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Cagliari'yi 5-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 11:29
Milan evinde şov yaptı: Dört maçlık seriyi bitirdi!
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İtalya Serie A'nın 36. hafta maçında Milan ile Cagliari karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maçı Milan 5-1 kazandı. 

Milan'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Ismael Bennacer, 59 ve 86. dakikada Christian Pulusic, 74. dakikada Tijani Reijnder ve 83. dakikada Rafael Leao kaydetti. Cagliari'nin tek golü 63. dakikada Nahitan Nandez'den geldi.

DÖRT MAÇLIK SERİYİ SONA ERDİRDİ 

Bu sonuçla birlikte Milan, dört maç sonra kazandı ve puanını 74 yaptı. Cagliari ise 33 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Milan, Torino deplasmanına gidecek. Cagliari, Sassuolo'ya konuk olacak. 


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