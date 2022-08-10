Torino'da Emirhan İlkhan'dan imza sonrası ilk açıklama!

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:37

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, İtalya'nın Torino ekibine transfer oldu. İtalyan takımı 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Beşiktaş, bu futbolcunun bir sonraki satışından, bonservis gelirinin yüzde 15'ini alacak.

Torino da 18 yaşındaki futbolcunun transferini resmi internet sitesinden açıkladı ve başarılar diledi. Kulübün yaptığı açıklamada sağlık kontrollerinden ve imza töreninden fotoğraflar da paylaşıldı.

Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, kulüp kanalına imza sonrası açıklamalarda bulundu.

Emirhan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Torino şehrini gerçekten çok beğendim. Şehri gördüğümde çok şaşırdım, baya beğendim. Torino Kulübü'nü de daha önceden izliyordum. Burada olduğum için çok mutluyum."

"İlk defa İtalya'ya geldim. Torino'da olduğum için çok heyecanlıyım. Umarım burada büyük işler başarabiliriz."

"SERIE A GERÇEKTEN ÇOK ZOR"

"Yeni takım arkadaşım Radonjic ile bu yaz Belgrad'da beraber çalıştım. Onunla oradan bir tanışıklığımız var. Umarım takımla da iyi anlaşırız."

"Torino, bu ülkenin sayılı kulüplerinden bir tanesi. Kökü sağlam bir kulüp. Serie A gerçekten çok zor ve dünyanın en iyi liglerinden bir tanesi. Bu yüzden ayrıca mutluyum."

"TERCİHİM 8 VE 10 NUMARA"

"İki yönlü bir oyuncuyum, 'box to box' tarzı. Hem ileri hem geri yapan, topa gitmeyi seven bir oyuncuyum."

"Ivan Juric hocanın gençlerle ilişkisi çok iyi. Herkes çok övdü bana. Onunla çalışacağım için ayrıca mutluyum."

"Tercihim ettiğim pozisyonlar 8 ve 10 numara."