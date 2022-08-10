Beşiktaşlı futbolcu Emirhan İlkhan resmen Torino'ya transfer oldu
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde genç futbolcu Emirhan İkhan'ın İtalyan kulüp Torino'ya transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada Emirhan İlkhan için Torino ile anlaşıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
'BEŞİKTAŞ ÖZKAYNAK'TAN YETİŞTİ
Beşiktaş, altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, geçen sezon Önder Karaveli'nin takımın başında olduğu dönemde Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile oynanan maçta bulduğu fırsatı iyi değerlendirip sezon içinde rotasyona dahil olmayı başarmıştı.
Emirhan, geçen sezon 7'si ilk 11'de olmak üzere çıktığı 12 resmi maçta 1 gol kaydetmeyi başardı.
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