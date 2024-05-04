Torino'da gol sesi çıkmadı!
İtalya Serie A'da Torino ile Bologna arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.
İtalya Serie A 35. hafta karşılaşmasında Torino ile Bologna karşı karşıya geldi.
Olimpico'da oynanan maçta iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Torinı 47, Bologna ise 64 puana yükseldi.
Torino, ligin bir sonraki haftasında Hellas Verona deplasmanına gidecek. Bologna ise bu kez Napoli ile deplasmanda karşılaşacak.
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