Torino'da gol sesi çıkmadı!

İtalya Serie A'da Torino ile Bologna arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 09:38
Torino'da gol sesi çıkmadı!
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İtalya Serie A 35. hafta karşılaşmasında Torino ile Bologna karşı karşıya geldi.

Olimpico'da oynanan maçta iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Torinı 47, Bologna ise 64 puana yükseldi.

Torino, ligin bir sonraki haftasında Hellas Verona deplasmanına gidecek. Bologna ise bu kez Napoli ile deplasmanda karşılaşacak.


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