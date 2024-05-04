Torino'da gol sesi çıkmadı!

Yayınlanma: 04.05.2024 - 09:38

Güncelleme: 04.05.2024 - 09:38

İtalya Serie A 35. hafta karşılaşmasında Torino ile Bologna karşı karşıya geldi.

Olimpico'da oynanan maçta iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Torinı 47, Bologna ise 64 puana yükseldi.

Torino, ligin bir sonraki haftasında Hellas Verona deplasmanına gidecek. Bologna ise bu kez Napoli ile deplasmanda karşılaşacak.