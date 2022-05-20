Torino'nun Rıdvan Yılmaz'a önerdiği teklif belli oldu

20 Mayıs 2022 Cuma, 17:15

Beşiktaş'ta forma giyen genç sol bek Rıdvan Yılmaz için Torino'nun teklifi ortaya çıktı.

İtalyan basınının haberine göre, Torino, Rıdvan için Beşiktaş'a, 4 milyon Euro bonservis ve ek ödemeleri içeren bir teklif sundu. Beşiktaş'ın ise 10 milyon Euro bonservis beklentisinin olduğu, bu nedenle aradaki makasın oldukça fazla olduğu ifade edildi.

Torino Teknik Direktörü Davide Vagnati'nin sol kanatta tüm koridoru kullanması nedeniyle Rıdvan Yılmaz'ın transferine oldukça sıcak baktığı kaydedildi.

Öte yandan iki kulüp arasında 2018'de gerçekleşen Adem Ljajic transferi dolayısıyla yakın ilişkiler bulunduğu aktarıldı.

Beşiktaş'ın alt yapısında yetişen genç oyuncu, A takımda forma giydiği 70 karşılaşmada 4 gol ve 7 asist kaydetti.