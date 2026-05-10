Torreira'dan Galatasaray sözleri: 'Ailem için zor bir sene oldu ama...'

10.05.2026 00:19:00
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, üst üste 4. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek 26. şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, açıklamalarda bulundu.

Hislerini anlatan Uruguaylı yıldız, "Biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık. 4 sene üst üste Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu gösterdik. Bu kulübün en önemli kelimesi şampiyonluktur. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfini yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY'I HER ŞEYİN ÖNÜNE KOYDUM'

Torreira, "Bizim için, babam için, ailem için zor bir sene oldu ama Galatasaray'ı her şeyin önüne koydum. Zor bir dönemden geçtik ama bana hep destek olundu. Burada olduğum için çok mutluyum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

