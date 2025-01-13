Kim Milyoner Olmak İster'deki 500 bin TL'lik Galatasaray sorusu: Yarışmadan çekildi!
'Kim Milyoner Olmak İster' programına 500 bin TL'lik Galatasaray sorusu damga vurdu. Soruya cevap veremeyen ve yarışmadan çekildi.
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' programı Galatasaray sorusuyla gündeme geldi.
500 bin TL'lik soruya yanıt vermeyen ve çekilen yarışmacı İlter Kapıcı, yarışmayı 300 bin TL ile kapadı.
500 BİN TL'LİK GALASARAY SORUSU
'Kim Milyoner Olmak İster' programında, "Hangi futbolcu kariyerinde Galatasaray'a karşı forma giymiştir?" sorusu soruldu. Şıklarda ise Maradona, Messi, Pele ve Platini yer aldı.
A ve D şıkları arasında kalan Kapıcı, yarışmadan çekildi. Yarışmacı soruyu cevaplasaydı 'Platini' cevabını vereceğini belirtti.
Sorunun doğru cevabı 'Maradona' olarak açıklandı. Maradona'lı Sevilla, Galatasaray ile 1993'te özel maçta karşı karşıya gelmişti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.
Etiketler: #Kim Milyoner Olmak İster #galatasaray #Diego Maradona
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