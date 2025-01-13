Gözden çıkarılan rakam belli oldu: Galatasaray'dan flaş İlkay Gündoğan hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan için harekete geçtiği iddia edildi.

Gözden çıkarılan rakam belli oldu: Galatasaray'dan flaş İlkay Gündoğan hamlesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 12:49

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın İlkay Gündoğan ile görüştüğü öne sürülmüştü. Okan Buruk ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada İlkay Gündoğan'ın sezonu Manchester City'de tamamlayacağını bildirmişti.

Öte yandan İngiliz basını, Okan Buruk'un "Bir gün Galatasaray formasını giyerse taraftarları sevindirir" ifadelerini kullandığı İlkay Gündoğan için dikkat çeken bir haber geçti.

MAAŞINI KARŞILAMAYA HAZIR

The Sun'da yer alan habere göre; Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın haftalık 150 bin sterlinlik maaşını 2 yıl boyunca karşılamaya hazır.

Haberde İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de kalıp ilerde Pep Guardiola'nın teknik ekibinde yer almasının da bir opsiyon olduğu belirtildi.

Galatasaray taraftarı olan İlkay Gündoğan için tercih yapmanın zor olduğu haber detayında yer aldı.

Bu sezon 26 maça çıkıp 1661 dakika süre alan İlkay Gündoğan 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #galatasaray #Manchester City #ilkay gündoğan

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