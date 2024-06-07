Torreira'dan milli takım tepkisi!

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'ndan davet almamasına sitem etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 09:21
Torreira'dan milli takım tepkisi!
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Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, teknik direktör Marcelo Bielsa'nın kendisini milli takıma çağırmamasına sitem etti.

Ülkesinde bir radyo programına konuk olan Torreira, "Orada olamamak beni üzüyor. Türkiye Ligi, Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmayabilir ancak elimizdeki kadroya bakarsanız Galatasaray, dünyanın en iyi takımlarından biri ve ben de buradayım. Bilinmeyen bir ülkede değilim ama teknik direktörün kararlarını anlamak zorundasınız. Bir antrenörün bir oyuncuya kızıp onu çağırmayacağını düşünmüyorum" dedi.

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Torreira, 3 bin 839 dakika sahada kaldı ve 1 gol - 3 asist yaptı. 28 yaşındaki orta saha, Uruguay formasını ise daha önce 40 maçta sırtına geçirdi.


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