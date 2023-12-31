Tottenham, 2023'ü galibiyetle kapattı!
Premier Lig'in 20.haftasında Tottenham, sahasında Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.
Premier Lig 20. hafta maçında Tottenham, sahasında Bournemouth ile karşılaştı.
Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Pape Sarr, 71. dakikada Heung-Min Son ve 80. dakikada Richarlison kaydetti. Konuk ekibin tek golü 84. dakikada Alex Jay Scott'tan geldi.
Alınan bu sonucun ardından Brighton mağlubiyeti sonrası moral buldu. Bournemouth ise ligde 7 maç sonra mağlup oldu.
Tottenham bu galibiyetle puanını 39 yaptı. Bournemouth ise 25 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Manchester United'a konuk olacak. Bournemouth ise Liverpool'u ağırlayacak.
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