Tottenham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham, derbi maçında Arsenal'ı konuk edecek. Tottenham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de 20. hafta maçları devam ediyor. Haftanın son maçında Tottenham, Arsenal ile kozlarını paylaşacak.
TOTTENHAM - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tottenham - Arsenal maçı 15 Ocak Pazar günü TSİ 19.30'da Tottenham Hotspur Stadium'da oynanacak.
TOTTENHAM - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Tottenham - Arsenal maçı beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Premier Lig şampiyonluğunu hedefleyen Arsenal, ligde çıktığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar 44 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturuyor.
Tottenham ise ligde çıktığı 18 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Lacivert-beyazlılar topladığı 33 puanla 5. sırada yer alıyor.
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