Tottenham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham, derbi maçında Arsenal'ı konuk edecek. Tottenham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 11:16
Tottenham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de 20. hafta maçları devam ediyor. Haftanın son maçında Tottenham, Arsenal ile kozlarını paylaşacak.

TOTTENHAM - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tottenham - Arsenal maçı 15 Ocak Pazar günü TSİ 19.30'da Tottenham Hotspur Stadium'da oynanacak.

TOTTENHAM - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham - Arsenal maçı beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Premier Lig şampiyonluğunu hedefleyen Arsenal, ligde çıktığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar 44 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturuyor.

Tottenham ise ligde çıktığı 18 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Lacivert-beyazlılar topladığı 33 puanla 5. sırada yer alıyor.



tottenham Arsenal İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler