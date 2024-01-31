Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında kendi sahasında Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetiminceki Tottenham, kendi sahasında Thomas Frank'ın ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
TOTTENHAM - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Manchester United ile 2-2 berabere kalmıştı.
Brentford ise kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etmişti.
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