Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında kendi sahasında Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 10:28
Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ange Postecoglou yönetiminceki Tottenham, kendi sahasında Thomas Frank'ın ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.

TOTTENHAM - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

TOTTENHAM - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Manchester United ile 2-2 berabere kalmıştı.

Brentford ise kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etmişti.


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