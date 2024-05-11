Tottenham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında sahasında Burnley ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 11:01
Tottenham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.

TOTTENHAM - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

TOTTENHAM - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham, ligde oynadığ son maçta Liverpool deplasmanından 4-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Burnley ise kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'a  4-1 mağlup olmuştu. 


Tottenham Hotspur haberleri Burnley haberleri İngiltere Premier Lig haberleri

İlgili Haberler

Chelsea, Tottenham'ı evinde devirdi

Chelsea, Tottenham'ı evinde devirdi
Alexander Isak tarihe geçti: Newcastle United, Tottenham'a gol oldu yağdı!

Alexander Isak tarihe geçti: Newcastle United, Tottenham'a gol oldu yağdı!
West Ham - Tottenham derbisinde kazanan çıkmadı!

West Ham - Tottenham derbisinde kazanan çıkmadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eleştirilerin hedefindeydi: Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı!

Eleştirilerin hedefindeydi: Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı!
Yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz’un tedavisi sürüyor

Yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz’un tedavisi sürüyor
En çekici dudak şekline sahip 4 burç: Bu burçların dudakları aşık ediyor

En çekici dudak şekline sahip 4 burç: Bu burçların dudakları aşık ediyor
Reklam ilişkisi mi… Bircan Bali Mert Demir’in cinsel tercihi hakkında konuştu!

Reklam ilişkisi mi… Bircan Bali Mert Demir’in cinsel tercihi hakkında konuştu!
Yetişmediği yer yok! Faydası saymakla bitmiyor...

Yetişmediği yer yok! Faydası saymakla bitmiyor...
Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı!

Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı!
Bağırsaklardaki emilim bozukluğunun 4 belirtisi

Bağırsaklardaki emilim bozukluğunun 4 belirtisi
Fransa’nın cennet köşesi Nice’de gezilecek 10 muhteşem yer

Fransa’nın cennet köşesi Nice’de gezilecek 10 muhteşem yer