Tottenham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında sahasında Burnley ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
TOTTENHAM - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligde oynadığ son maçta Liverpool deplasmanından 4-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Burnley ise kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'a 4-1 mağlup olmuştu.
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