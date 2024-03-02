Tottenham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 27. hafta karşılaşmasında sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 11:34
Tottenham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı sürüyor.

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 1'den naklen yayımlanacak.

Tottenham, ligde oynadığı son maçta sahasında Wolverhamoton'a 2-1 mağlup olmuştu. 

Crystal Palace ise sahasında karşılaştığı Burnley'i 3-0 mağlup etmişti. 


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