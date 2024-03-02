Tottenham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 27. hafta karşılaşmasında sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı sürüyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 1'den naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligde oynadığı son maçta sahasında Wolverhamoton'a 2-1 mağlup olmuştu.
Crystal Palace ise sahasında karşılaştığı Burnley'i 3-0 mağlup etmişti.
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