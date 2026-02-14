Tottenham'da Igor Tudor dönemi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.02.2026 17:04:00
Tottenham, Igor Tudor ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Tottenham, Thomas Frank sonrası teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getirdi.

İngiliz ekibi, Igor Tudor ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Tudor, daha sonra ise Hellas Verona, Marsilya, Lazio ve Juventus'ta görev alarak dikkat çekmişti.

TUDOR'DAN İLK AÇIKLAMA

Hırvat teknik direktör, Tottenham ile sözleşme imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Igor Tudor, "Bu önemli anda bu kulübe katılmak benim için bir onurdur. Bana verilen sorumluluğun farkındayım ve odak noktam net: performansımıza tutarlılık getirmek ve her maçta inançla mücadele etmek" dedi.

Tudor, "Bu kadroda büyük bir kalite var ve benim görevim bu kadroyu organize etmek, enerji getirmek ve sonuçlarımızı hızla iyileştirmek" dedi.

