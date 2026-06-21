Tottenham'da sürpriz ayrılık kararı

Tottenham forması giyen Lucas Bergvall'ın takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

The Athletic'te yer alan habere göre, İngiltere ve Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, yeni bir macera yaşamak istiyor.

İsveçli oyuncu, takımdan ayrılmak istediğini Tottenham'a da bildirdi.

Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösterilen Bergvall'ın, Tottenham ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Tottenham'da geçen sezon 33 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.