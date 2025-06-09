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Tottenham'da Thomas Frank sesleri!

Tottenham'da Thomas Frank sesleri!

9.06.2025 16:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Tottenham'da Thomas Frank sesleri!

Tottenham, Ange Postecoglou'nun ayrılmasının ardından Brentford'u çalıştıran Thomas Frank'i getirmek için girişimlerini hızlandırdı.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Avustralyalı teknik direktörleri Ange Postecoglou ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından teknik direktörlük koltuğuna kimin geleceği merak konusu olurken İngiliz basınından çarpıcı bir iddia orta atıldı.

THOMAS FRANK TOTTENHAM'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ

Tottenham, Brentford'u çalıştıran 51 yaşındaki Danimarkalı teknik adam Thomas Frank ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. Haberde teknik ekibe katılacak isimler ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Anlaşmanın ilerleyen günlerde serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından açıklanması bekleniyor.

BRENTFORD KARNESİ

16 Ekim 2018 tarihinden beri İngiliz ekibini çalıştıran Danimarkalı teknik adam, 317 maçta takımın başında görev aldı. Söz konusu maçlarda 136 galibiyet, 71 beraberlik ve 110 mağlubiyet yaşadı. 479 puan toplayan 51 yaşındaki teknik adam, 1.51 puan ortalaması yakaladı.


İlgili Konular: #tottenham #Thomas Frank

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