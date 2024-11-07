Tottenham galibiyetinin ardından Okan Buruk adını tarihe yazdırdı!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 23:15

Güncelleme: 07.11.2024 - 23:15

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bu galibiyetle birlikte tarihe geçti.

Okan Buruk, Tottenham galibiyetiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki 9. galibiyetini aldı ve organizasyonda en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör oldu.