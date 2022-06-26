Tottenham, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istiyor
Premier Lig ekibi Tottenham'ın Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.
İtalya Serie A'da Inter formasıyla geçtiğimiz sezon 46 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sürpriz transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan basını, İngiltere'nin köklü kulübünün Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiğini ileri sürdü.
CONTE İSTİYOR
Calciomercatoweb sitesinde yer alan habere göre; Tottenham'da teknik direktör Antonio Conte'nin hücumda çeşitliği artırmak için bir oyuncu aradığı ve bu futbolcunun da Hakan Çalhanoğlu olduğu öğrenildi.
BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO
Haberde, İtalyan devinin milli futbolcu için yaklaşık olarak 30 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli talep ettiği, Tottenham'ın ise bu rakamın tamamını ödeyemeceği ve transferde Davinson Sanchez veya Giovani Lo Celso'dan birini takas olarak kullanabileceği belirtildi.
Milli yıldız geçtiğimiz sezon 8 gol 13 asistlik performansla oynadı.
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