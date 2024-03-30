Tottenham - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:05

Güncelleme: 30.03.2024 - 11:05

İngiltere Premier Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, kendi sahasında Rob Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.

TOTTENHAM - LUTON TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

TOTTENHAM - LUTON TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham, ligde oynadığı son maçta Fulham deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Luton Town ise kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest ile 1-1 berabere kalmıştı.