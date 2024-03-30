Tottenham - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, kendi sahasında Rob Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - LUTON TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
TOTTENHAM - LUTON TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligde oynadığı son maçta Fulham deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Luton Town ise kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest ile 1-1 berabere kalmıştı.
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