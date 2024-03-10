Adı Tottenham ile anılıyordu: Galatasaray'ın Nelsson için istediği bonservis bedeli belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un, geçen yaz Tottenham'a transferinin gündeme geldiği ancak anlaşmanın son anda gerçekleşmediği ileri sürüldü.
Premier Lig takımı Tottenham'ın önceki yaz boyunca gündeminde yer alan Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'un, İngiliz kulübüne transferinin neden gerçekleşmediği belli oldu.
İngiliz spor sitesi Team Talk'un haberine göre; Nelsson geçtiğimiz yaz Kuzey Londra takımına imza atma yolunda emin adımlarla ilerliyordu.
Defans hattı için kapsamlı bir araştırma yapan Tottenham'da, teknik direktör Ange Postecoglou Danimarkalı stoperin alınmasını istedi.
21 MİLYON STERLİN TALEP EDİLDİ
Ancak Galatasaray'ın Victor Nelsson'un bonservisi için 21 milyon sterlin talep etmesi ve Premier Lig kulübünün bu fiyat konusunda tereddüt etmesi transferin gerçekleşmemesine neden oldu.
Haberde, Tottenham için Nelsson defterinin ocak ayında da açılmasının beklendiği ancak Postecoglou'nun bu kez Genoa'da Radu Dragusin'i tercih ettiği belirtildi.
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