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Tottenham, Mathys Tel'in bonservisini aldı

Tottenham, Mathys Tel'in bonservisini aldı

15.06.2025 12:28:00
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Cumhuriyet Spor
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Tottenham, Mathys Tel'in bonservisini aldı

Tottenham, genç Fransız golcü Mathys Tel'in bonservisini aldı. Yeni teknik direktör Thomas Frank, Tel'in takımda kalmasını bizzat istedi.

Tottenham, Mathys Tel'i 6 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Ocak ayında Bayern Münih'ten kiralanan 20 yaşındaki oyuncunun bonservisi, İngiliz kulübü tarafından yaklaşık 35 milyon Euro'ya satın alındı. Bu rakama ek olarak kiralama döneminde ödenen 10 milyon Euro da transferin toplam maliyetine dahil edildi.

Bu transfer, Tottenham'ın yeni teknik direktörü Thomas Frank'in ilk hamlelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Danimarkalı çalıştırıcı, Tel'in takımda kalmasını bizzat istedi.

Öte yandan Mathys Tel, şu anda Fransa U21 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

TEL'İN TOTTENHAM PERFORMANSI

Mathys Tel, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıkıp 3 gol ve 1 asist ile oynadı.

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