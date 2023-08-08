Tottenham, Micky van de Ven'i resmen açıkladı
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Wolfsburg forması giyen Hollandalı stoper Micky van de Ven'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur kadrosuna bir takviye daha yaptı.
Tottenham, Bundesliga ekibi Wolfsburg'un 22 yaşındaki Hollandalı stoperi Micky van de Ven'i 50 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
İngiliz ekibi, Hollandalı oyuncu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı.
Micky van de Ven
PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO
Wolfsburg formasıyla geçen sezon 36 karşılaşmaya çıkan Micky van de Ven 1 gol, 2 aslstlik performans sergilemişti. Genç oyuncunun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak belirtiliyor.
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