Tottenham'da Cristian Stellini dönemi sona erdi
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, teknik direktör Cristian Stellini ile yolları ayırdı.
İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham, takımın sezon sonuna kadar emanet edildiği teknik direktör Cristian Stellini ile yollarını ayırdı.
Antonio Conte'nin görevden alındığı 27 Mart'ta takımı geçici olarak çalıştıracağı duyurulan Stellini'nin dönemi, 6-1'lik Newcastle United mağlubiyeti sonrası bitti.
Cristian Stellini
"SONUÇ KABUL EDİLEMEZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, Newcastle United maçındaki sonucun kabul edilemez olduğu ve sezonun kalan bölümünde takımı Ryan Mason'ın çalıştıracağı belirtildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham, Stellini'nin yönetiminde 2 mağlubiyet, birer galibiyet ve beraberlik yaşamıştı.
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