Tottenham'da Heung-Min Son'a Real Madrid kancası!

25 Ekim 2022 Salı, 23:01

Tottenham forması giyen Heung-Min için flaş bir iddia gündeme geldi.

Alman basınında yer alan haberde, Güney Koreli futbolcunun, kariyerinde yeni bir adım atmak istediği ve düzenli şampiyonluk yaşayan bir kulübün parçası olmak istediği belirtildi.

ANCELOTTI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de, Son'un transferi konusunda istekli olduğu ve 30 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Güney Koreli futbolcunun, 7 yıldır Tottenham forması giydiği hatırlatılırken, İngiliz ekibinde her zaman güvenilir bir performans ortaya koyduğunun altı çizildi.

90 MİLYON EURO

Tottenham ise sözleşme 2025 yılına kadar devam eden başarılı futbolcunun, olası transfer durumunda ise bonservisinin 75 ile 90 milyon Euro arasında olabileceği ifade edildi.