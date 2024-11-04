Tottenham'dan Son kararı: Opsiyonu kullanılacak!
Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Heung-Min Son'un kontratındaki opsiyonu kullanacağı iddia edildi.
Tottenham, 2015 yılından bu yana kulübün formasını giyen Heung-Min Son ile yola devam etmeyi planlıyor.
Telegraph'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Son'un sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu devreye sokacak ve 32 yaşındaki futbolcuyu takımda tutacak.
Tottenham, Güney Koreli hücum oyuncusunu 2015 yılında Bayer Leverkusen'den 30 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
İngiliz ekibinde 417 maçta sahaya çıkan Heung-Min Son, 165 gol attı ve 87 asist yaptı.
Etiketler: #tottenham #heung-min son #Sözleşme
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