Tottenham'dan Son kararı: Opsiyonu kullanılacak!

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Heung-Min Son'un kontratındaki opsiyonu kullanacağı iddia edildi.

Tottenham'dan Son kararı: Opsiyonu kullanılacak!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 17:17

Tottenham, 2015 yılından bu yana kulübün formasını giyen Heung-Min Son ile yola devam etmeyi planlıyor.

Telegraph'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Son'un sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu devreye sokacak ve 32 yaşındaki futbolcuyu takımda tutacak.

Tottenham, Güney Koreli hücum oyuncusunu 2015 yılında Bayer Leverkusen'den 30 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

İngiliz ekibinde 417 maçta sahaya çıkan Heung-Min Son, 165 gol attı ve 87 asist yaptı.


Etiketler: #tottenham #heung-min son #Sözleşme

İlgili Haberler

Galatasaray'ın rakibi Tottenham'da galibiyetin faturası ağır oldu!

Galatasaray'ın rakibi Tottenham'da galibiyetin faturası ağır oldu!
Tottenham'lı yıldız Micky van de Ven, Galatasaray maçında yok!

Tottenham'lı yıldız Micky van de Ven, Galatasaray maçında yok!
Galatasaray'ın rakibi Tottenham, Manchester City'ye bir ilki yaşattı!

Galatasaray'ın rakibi Tottenham, Manchester City'ye bir ilki yaşattı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler