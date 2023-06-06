Tottenham'ın yeni hocası belli oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, teknik direktörlük görevine Ange Postecoglou'nun getirildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 12:50
Tottenham'ın yeni hocası belli oldu
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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham yeni hocasını resmen açıkladı.

İngiliz ekibi, Celtic'i çalıştıran Ange Postecoglou'nun takımın başına getirildiğini duyurdu.

İSKOÇYA'DA 2 LİG ŞAMPİYONLUĞU

1995 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Postecoglou sırasıyla Melbourne, Panachaiki, Brisbane Roar, Yokohoma, Avustralya Milli Takımı ve Celtic'i çalıştırdı.

İki sezondur Celtic'i çalıştıran Avustralyalı teknik direktör Celtic ile üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşadı.

İskoç ekibiyle 2.79 puan ortalamasını yakalayan Postecoglou, Şampiyonlar Ligi'nde takımına oynattığı oyun ile büyük beğeni toplamıştı.


Ange Postecoglou tottenham İngiltere Premier Lig

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