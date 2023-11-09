Toulouse - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü hafta maçında deplasmanda Toulouse ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Carles Martínez'in ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.
TOULOUSE - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Toulouse Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
TOULOUSE - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Liverpool, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Toulouse'u 5-1 mağlup etmişti.
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