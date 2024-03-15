Toulouse - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon, Fransa Ligue 1'in 26. haftasında deplasmanda Toulouse ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Akın Çelik
Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:18
Toulouse - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 26.hafta heyecanı yaşanıyor. 

Pierre Sage yönetimindeki Lyon, deplasmanda Carles Martinez'in ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.

TOULOUSE - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Toulouse Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

TOULOUSE - LYON  MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Jérémy Stinat'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5'ten naklen yayımlanacak.  

Toulouse, ligde oynadığı son karşılaşmada Le Havre deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı. 

Lyon ise deplasmanda Lorient'i 2-0 mağlup etmişti. 


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