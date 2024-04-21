Toulouse - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30. haftasında deplasmanda Toulouse ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jean-Louis Gasset yönetimindeki Marsilya, deplasmanda Carles Martínez'in ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.
TOULOUSE - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Toulouse Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
TOULOUSE - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.
Marsilya, ligde oynadığı son maçta Lille deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Toulouse ise deplasmanda karşılaştığı Rennes'i 2-1 mağlup etmişti.
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