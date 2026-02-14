Trabzon’da 5 gollü düello... Dev maçta kazanan Fenerbahçe!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.

Trabzonspor, 6. dakikada Ernest Muçi ile öne geçti.

Fenerbahçe, 15. dakikada Talisca ile eşitliği sağladı; ardından Kerem Aktürkoğlu ile 34. dakikada öne geçti.

Bordo mavili ekip, 43. dakikada Paul Onuachu ile skora yeniden dengeyi getirdi.

İlk yarısı 2-2 biten mücadelede Fenerbahçe, 48. dakikada Marco Asensio'nun ayağından bulduğu golle galibiyete uzandı.

FENERBAHÇE'DEN 21 YIL SONRA SERİ

Tarihinde ikinci kez ve 21 yıl sonra Trabzon deplasmanında üst üste 3. kez kazanan Fenerbahçe, puanını 52'ye yükseltti ve Galatasaray'ı 3 puan geriden takibini sürdürdü.

Sarı lacivertli kulüp, ligdeki namağlup ünvanını da devam ettirdi.

TRABZONSPOR EVİNDE İLK KEZ YENİLDİ

Bu sezon evinde ilk kez yenilen Trabzonspor, 45 puanda kaldı.

GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe, hafta için Nottingham Forest ile Kadıköy'de karşılaştıktan sonra ligde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Trabzonspor ise eski golcüsü Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK'ye konuk olacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe

86' Ederson vakit geçirdiği gerekçesi ile sarı kart gördü.

80' Fenerbahçe'de genç Yiğit Efe, İsmail'in yerine oyuna dahil oldu.

75' Nwakaeme, Mathias Lovik yerine oyuna dahil oldu.

72' Fenerbahçe'de Musaba ve Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Kante yerine oyuna dahil oldu.

66' Ernest Muçi-Mert Müldür ikili mücadelesinde, Mert'in yaptığı faul sonrasında sarı kart çıktı.

64' Trabzonspor'da Felipe Augusto yerine Umut Nayir oyuna dahil oluyor.

63' Fenerbahçe'de Anderson Talisca yerine Sidiki Cherif oyuna dahil oluyor.

51' Trabzonspor'da Oulai, Kerem'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

48' GOOOLLL!!! Fenerbahçe, Marco Asensio ile maçta yeniden üstünlüğü yakalıyor! Fenrbahçe'de art arda paslaşmalar sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu geriye çevirdi. Penaltı noktasına yakın çevrede Asensio'nun buluştuğu topta, kalenin sol tarafına doğru yaptığı vuruş ile ağları sarstı.

45' Trabzonspor'da Lovik'te, yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

44' Fenerbahçe'de Guenouzi itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

44' Trabzonspor kalecisi Onana, hakem Halil Umut Meler'in yanına geldi itirazlarda bulundu ve sarı kart gördü.

43' GOOOLLL!!! Trabzonspor, Onuachu ile maçta yeniden eşitliği yakalıyor! Lovik'in sol kanattan yaptığı ortada Paul Onuachu, Oostorwolde'nin üzerinden topa kafayı vurdu. Onuachu'nun yere sektirerek yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti ve skora tekrar denge geldi.

40' Felipe Augusto, taç çizgisi üzerinde Mert Müldür'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Oyuna sağlık görevlileri davet edildi.

36' Anderson Talisca, ceza sahasının hemen dışında Folcarelli'ye yaptığı müdahale sonunda sarı kart gördü.

35' GOOOLLL!!! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile 2-1 öne geçiyor! Asensio'nun pasında ceza sahası sol çaprazdan uzak direğe vuruşunu yapan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Onana'yı mağlup etti.

29' KAÇTI! Trabzonspor'da Felipe Augusto'nun sağ kanattan ortasında, Onuachu'nun yükselerek vurduğu kafa vuruşunda top auta çıktı.

14' GOOOLLL!!! Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1-1'lik eşitliği yakalıyor! Trabzonspor defansının uzaklaştıramadığı topu Kerem Aktürkoğlu içeriye çevirdi. Topu göğsü ile yumuşatan İsmail Yüksek, ceza sahası sağ tarafta ki Talisca'yı gördü, Anderson Talisca düzgün bir vuruşla skora denge getirdi.

7' GOOOLLL!!! Trabzonspor, Ernest Muci ile 1-0 öne geçiyor! Trabzonspor'da Nwaiwu'nun savunma arkasına gönderdiği topta Ernest Muçi ceza sahasına girer girmez kaleci Ederson'nun üzerinden aşırtarak golü yaptı.

1' Dev maçta ilk düdük çaldı.