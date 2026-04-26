Trabzon'da boks maçında kavga

Trabzon'da spor salonunda düzenlenen boks şampiyonasında Türk ve Rus boksörün maçının sonunda çıkan gerginlik kısa sürede büyüyerek, onlarca kişinin karıştığı kavgaya dönüştü. Ringde tekme yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anları kameralara yansıdı.

Trabzonlu milli boksör Emirhan Kalkan, UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için Rus rakibi Sergei Gorokhov ile Beşirli Spor Salonu'nda kurulan ringde karşı karşıya geldi. Mücadelenin 3'üncü raundunda iddiaya göre Rus ekibinden rakiplerine saygısız harekette bulununca ringde tansiyon bir anda yükseldi. Ringde başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sandalyelerin kullanıldığı, tekme ile yumrukların atıldığı kavga ve arbedeye özel güvenlik personeli güçlükle müdahale etti. Ringe çıkan onlarca kişinin karışmasıyla büyüyen kavga üzerine karşılaşma yarıda kesildi.