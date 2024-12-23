Trabzon söktü aldı
Trabzonspor kendine geldi. Bordo-Mavililer, Süper Lig’in 17. haftasında ağırladığı Bodrum FK’yi 86. dakikada Malheiro’nun ceza sahası dışından attığı golle 1-0 yenip 3 maç sonra galip geldi.
Portekizli sağ bek bu sezon ilk golünü atarken Karadeniz ekibinde kaleci Uğurcan yaptığı 4 kritik kurtarışla takımını ayakta tuttu.
Demirel’den Güneş’e tepki Bodrum FK hocası Volkan Demirel maç öncesi Şenol Güneş’in elini sıkmadı.
Demirel Hatayspor’un başındayken, Güneş’in 6 Şubat depremleri sonrası bir açıklaması nedeniyle bu tavrı sergiledi.
Etiketler: #trabzonspor #Bodrum FK
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