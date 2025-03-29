Trabzon'da İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki: 'TFF istifa'
Trabzonsporlu taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.
Trabzonspor taraftarları, Papara Park'ta maçı izleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.
Göztepe maçında Trabzonpor tribünleri, "Yeter Hacıosmanoğlu yeter. TFF istifa" tezahüratında bulundu.
Tezahürat bir müddet devam ettikten sonra son buldu.
Etiketler: #İbrahim Hacıosmanoğlu #Tepki #trabzonspor
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