Trabzon'da penaltı karmaşası: Uğurcan Çakır'a izin çıkmadı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Sivasspor'u konuk ettiği maçta milli kaleci Uğurcan Çakır'ın penaltı kullanmak istemesi tartışma yarattı.

Trabzon'da penaltı karmaşası: Uğurcan Çakır'a izin çıkmadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 21:35

Trabzonspor - Sivasspor maçının 46. dakikasında bordo-mavili takımın penaltı kazanması sonrası ilginç anlar yaşandı.

Trabzonspor'un kazandığı penaltı atışını Uğurcan Çakır kullanmak isteyince ortalık karıştı.

UĞURCAN ÇAKIR'A İZİN ÇIKMADI

Sivassporlu oyuncuların tepkisi ve Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in izin vermemesi sonrası Uğurcan Çakır, penaltı atışını kullanmaktan vazgeçti ve topun başına Simon Banza geçti.

49. dakikada topun başına geçen Simon Banza 'Panenka' vuruşu denedi ve kaleci Nikolic penaltıyı kurtardı.


Etiketler: #uğurcan çakır #Penaltı #trabzonspor #Sivasspor

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