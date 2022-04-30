Trabzon'da şampiyonluk heyecanı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 00:00

Spor Toto Süper Lig'de lider konumundaki Trabzonspor'un taraftarları, takımlarının kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maç öncesi adeta şehre akın etti.

Yurt içinden ve yurt dışından Trabzon'a gelen bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk yolunda takımlarına destek olmak için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir araya geldi.

Aslen Aydınlı olup Almanya'nın Dortmund kentinden Trabzon'a gelen Önder Sarıoğlu, oynanacak maç için oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Sarıoğlu, "Bu sene o sene, inşallah hayırlısıyla şampiyon oluruz." dedi.

Belçika'dan hava muhalefeti ve aktarmalardan dolayı 24 saat sonra kente gelen Alperen Usta, şehre geldiğindeki şampiyonluk atmosferinden oldukça etkilendiğini dile getirerek, "İnan ki değdi. Trabzonspor için her şeye değer. İsterlerse beni Amerika'ya çağırsınlar, koşa koşa giderim. Gerekirse gemiyle gerekirse uçakla gerekirse yayan giderim" diye konuştu.

Şampiyonluk heyecanı yaşamak için yıllardır beklediklerini aktaran Tamer Şahin de Hollanda'dan Trabzon'a geldiğini aktararak, doğuştan Trabzonsporlu olduğunu vurguladı.

Şahin, futbolu özellikle 2010-2011 yılından beri takip etmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şampiyonluğu herkes istiyor. Nereye gidersen git, Hollanda da bile Trabzonspor bayrakları asılı. Sadece görmek bile değer. Şehrin farkı olduğu o kadar belli oluyor ki inanılmaz bir duygu. Geçen gün Trabzonspor bir video paylaştı, 'efsaneler' diye. Orada ağlamayan insan ben tanımıyorum. Çok değişik bir camiayız, bence bu bizi çok güzel yapıyor."

Almanya'nın Stutgart kentinden dün yola çıkan Samet Baki ise 10 yıldır Trabzonspor'u takip ettiğini dile getirdi.

Baki, çocukluğundan beri şampiyon olmak için beklediklerini vurgulayarak, "Şampiyonluk maçı için Almanya'dan geldim. Şampiyonluğa hasret kaldık, çok seviniyorum. 2 yılda bir Trabzonspor'un maçı için Trabzon'a geliyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Günaydın da şampiyon olmaya sadece 1 puan kaldığını anımsatarak, bu sezon Trabzonspor'un şampiyon olacağını söyledi.